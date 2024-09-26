السوداني لميقاتي: لن نتأخر في توفير كل الإمكانيات لدعم الأشقاء في لبنان

العالم - العراق

وحلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 المنعقدة في نيويورك، أكد السوداني أن “الإسناد الحكومي بالوقوف مع لبنان يعبر عن موقف العراقيين جميعاً، وفي مقدمتهم المرجعية الدينية وسائر مكوّناتهم وأطيافهم الاجتماعية”.

وأكد السوداني “استعداد العراق بدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني”، مشيراً إلى أن “العراق دعا لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان مع فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وحماية أرواح شعبيهما”.

وشدد السوداني على أن الحكومة العراقية لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تقديره لخطوات العراق المساندة وتثمين الدعم الذي استمر بتقديمه طوال السنوات الماضية، مشيداً بجهود العراق في الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية من أجل كفّ العدوان الوحشي عن لبنان وأهله ومنع انتشار الصراع في المنطقة.