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رئيس وزراء باكستان يحث مجلس الامن على فرض عقوبات ضد الكيان الاسرائيلي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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