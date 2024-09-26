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رئيس وزراء باكستان: يجب ارغام "اسرائيل" على وقف حرب الابادة الجماعية بغزة ومنع محاولاتها توسيع الصراع بالشرق الاوسط

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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