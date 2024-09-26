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مصادر لبنانية: 23 شهيدا من العمال السوريين بينهم اطفال في العدوان الاسرائيلي على بلدة يونين في البقاع الشمالي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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