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اعلام الاحتلال عن مسؤولين امريكيين: وقف اطلاق النار بين "اسرائيل" وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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