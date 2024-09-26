قضية النازحين تفشل مؤامرة طائفية عولت عليها 'اسرائيل'

العالم - مراسلون

وقال موفد قناة العالم الی بيروت محمد بيشكر ان النازحين في بيروت، والجبل، وشمال لبنان وباقي المناطق، يحظون برعاية كاملة من جانب مؤسسات الدولة والمؤسسات التي افردها حزب الله لمساعدة النازحين وايضاً من جانب الاحزاب السياسية في لبنان، اضافة الی البيئة الشعبية والمبادرات الفردية.

وأكد ان رعاية النازحين، أفشلت اللعب علی الاختلاف الطائفي والمذهبي الذي لطالما لعب عليه العدو الاسرائيلي في لبنان، موضحاً ان لبنان يشهد وحدة وطنية تفوق المستوی السياسي وترتقي الی المستوی الشعبي وهذا نادراً ما يُری في لبنان بسبب الازمات السياسية التي حدثت في هذا البلد.

وأشار موفد قناة العالم الی بيروت انه زار بعض المدارس التي فتحت أبوابها لإيواء النازحين من جنوب لبنان موضحاً ان النازحين يملكون معنويات عالية، فإنهم تركوا بيوتهم مجبرين تحت وابل من القصف الوحشي الاسرائيلي، لكنهم متماسكين وواثقين بقيادة المقاومة ومتأكدين من أنهم سيعودون الی بيوتهم كما عادوا في عام 2006 مرفوعي الرؤوس.

وفند بيشكر حالة الاحباط التي تحاول اثارتها بعض الدول وووسائل اعلام عربية وغربية، مؤكداً ان أي صحفي يستطيع التأكد من عدم صحة هذه الاكاذيب عن طريق المراجعة الی المدارس التي تؤوي النازحين.

وأكد ان الكثير من الفنادق فتحت أبوابها امام النازحين للعناية بهم مجاناً وهذا يضاف الی المبادرات الفردية في التنافس علی العناية بالنازحين.