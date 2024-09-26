العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم إن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ادعت نقلا عن مصادر أمريكية، بأن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أكدوا صباح اليوم الخميس أن وقف إطلاق النار من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً للصحيفة، فإن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 21 يوماً، كما جاء في بيان مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي انضمت إليه كل من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأشار المسؤولون إلى أنه خلال هذه الفترة، سيجري الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضافوا أن الاتفاق لن يكون سارياً فقط في لبنان، بل سيعمل أيضاً على شراء الوقت لإجراء مفاوضات مع حركة حماس في غزة.

وفي سياق متصل، أشار مراسل قناة العالم إلى أن الطائرات المسيرة التي إطلقت من العراق نحو إيلات، حيث انفجرت إحداها في الرصيف البحري، شكلت علامة فارقة في العمليات العسكرية. وكذلك اطلاق حزب الله صاروخا نحو تل أبيب، تسبب في أزمة كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى حالياً إلى وقف إطلاق النار لعدة أسباب، منها الانتقادات المتزايدة تجاه حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى شعور الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن معركة طويلة الأمد مع حزب الله ستؤدي إلى نزوح أكثر من نصف الإسرائيليين أو تحولهم إلى أسرى.

وختم الصرفندي بتقديراته بأن الأمور قد تتجه نحو الحل فعلاً، مما سيعطي دفعة قوية للتوصل إلى حل في قطاع غزة.