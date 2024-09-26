شهداء بقصف منازل ومأوى نازحين واحتدام المعارك بالجنوب

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. يأتي ذلك في وقت بلغ عدد الشهداء 41 ألفا و495، بالإضافة إلى 96 ألفا و6 مصابين.

واستشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وأصيب وفقد آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلًا لعائلة “المطري” في محيط الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السحار وسط مخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي، فجر اليوم، استهدف منزلًا لعائلة فارس في حي الأمل غربي خان يونس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية في شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدة وعدد من الإصابات في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة السحار وسط مخيم جباليا شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

هذا وشهد القطاع -أمس الأربعاء- احتداما للمعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال، في حين بثت كتائب القسام صورا لاستهدافها رتلا من الدبابات والآليات الإسرائيلية شرق رفح.