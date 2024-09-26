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رئيس مجلس النواب اللبناني: الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة بنجاح مساعي وقف العدوان او فشلها وجهودنا تراعي عدم الفصل بين ملفي لبنان وغزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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