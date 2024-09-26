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17 شهيدا في سلسلة غارات على رفح وخانيونس ودير البلح في الساعات الماضية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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