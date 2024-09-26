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هيئة البث عن اعضاء بالليكود: اذا ذهب نتنياهو الى وقف اطلاق النار فسنعيد النظر في تصويتنا على اقرار الميزانية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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