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الرئيس الايراني: الكيان الاسرائيلي وداعموه هم الظالمون الذين لا يتحدثون الا عن حقوق الانسان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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