الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
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الرئيس الايراني: الكيان الاسرائيلي وداعموه هم اكبر الارهابيين ويقومون من خلال قدراتهم بالقضاء على الابرياء

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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