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القسام: تم استهداف تحشدات العدو شرق خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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