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جيش الاحتلال: تم رصد نحو 45 صاروخا انطلقت من الاراضي اللبنانية

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

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