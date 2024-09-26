ماذا تضمنت كلمة سماحة القائد حول الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين؟ + فيديو

العالم - إيران

وأكد سماحته أمس الاربعاء أن الجهاد في سبيل الله تجسد اليوم بشكل حقيقي في غزة ولبنان، وتابع: أميركا تكذب عندما تقول إنها لا تتدخل في الحرب على فلسطين وغزة، بل إنها تريد توظيف انتصار الكيان الإسرائيلي في انتخاباتها.

وأشار سماحته إلى أن النصر حليف المقاومة الفلسطينية وحزب الله، وقال: لو كان الكيان الصهيوني قد استطاع القضاء على المقاومة وانتصر عليها لما لجأ إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وشدد على أن قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو، وأضاف: المقاومة تكبدت الخسائر ولكنها هي المنتصرة في هذه الحرب.

ونشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقطعا مصوّرا يتضمن كلام قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي بتاريخ يوم أمس 25/09/2024 حول الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين خلال لقاء مع جمع من الرعيل الأول وناشطي "الدفاع المقدس" والمقاومة.

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