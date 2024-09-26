شاهد.. سيناريو كيان الاحتلال لشن عملية عسكرية في لبنان

العالم - خاص بالعالم

سيناريو الغزو البري تطرحه القيادة العسكرية الاسرائيلية وتحدث عنه بشكل مكثف مؤخرا، بعد انتهائها من الترتيبات والتمهيد السياسي والاعلامي له. قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري غوردين قال إن الحملة العسكرية على لبنان دخلت مرحلة جديدة وعلى الجيش الاستعداد للشروع في عملية برية.

استعدادات شرعت بها قوات الاحتلال من خلال تعزيز قواتها البشرية وآلياتها على جبهة الشمال. التي شهدت زيارة قائد أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، واجتماعه مع قادة الفرق في الشمال، مجددا التأكيد على استعداد جيشه للمناورة البرية.

تصريحات هاليفي وقادة جيشه، تتعارض مع ما نقلته 'وول ستريت جورنال' عن مصادر عسكرية أميركية، بأن تقديرات البنتاغون ترى أن وضع الجيش الإسرائيلي الحالي لا يسمح له بشن غزو بري، وأنه يحتاج إلى تعزيز قواته في مواقع معينة.

لكن البنتاغون الذي لم يستبعد هجوما إسرائيليا بريا خلال أيام، عاد ليناقض نفسه، حيث اعتبر أنه لا مؤشرات على اجتياح وشيك، وأن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك فرصة لحل دبلوماسي يمنع اندلاع حرب شاملة. وأضافت وزارة الدفاع الاميركية أن أمر الاجتياح يعود إلى الإسرائيليين، نافية تقديم دعم استخباري لتل أبيب في هجومها الأخير على لبنان. لكنها أكدت أن قواتها في المنطقة موجودة للدفاع عن الاحتلال إن احتاج الأمر.

موقع أكسيوس، نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو معارضتها عملية برية في جنوب لبنان، وأشارت المصادر إلى أن هدف واشنطن هو منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل. في المقابل؛ يؤكد لبنان أن الاجتياح البري الإسرائيلي لن يكون نزهة.

مراقبون يرون أن الساسة الإسرائيليين يتصرفون على أساس أنهم دخلوا مسارا ناجحا وعليهم المواصلة، لكن هذا المسار يناسب عقلية نتنياهو وفريقه السياسي والعسكري، وسيقود إلى خيارات مثل الحرب البرية، وهو سيناريو ربما ترى قيادة جيش الاحتلال أنها ستعيد من خلاله مشاهد الاجتياح البري لغزة، متناسية تجربة العام ألفين وستة ووادي الحجير في الجنوب اللبناني.