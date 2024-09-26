الحرب 'الإسرائيلية' على لبنان.. شهداء وجرحى وتدمير منازل ومنشآت

العالم – لبنان

وصباح الخميس، أدت الغارة الجوية الاسرائيلية على منطقة حوش صور إلى تدمير مطعم وسوي بالأرض، فيما تضررت عدد من الأبنية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وشن طيران الاحتلال غارة على أطراف بلدة طيردبا. وما بين الساعة 9:00 والساعة 10:00 صباحًا استهدفت غارات الاحتلال بلدات: دبين وجبشيت وحومين الفوقا والشرقية والبازورية والسماعية وكفرشوبا وكفرجوز. في هذه الأثناء، استكملت فرق الإغاثة التابعة لبلدية يونين، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، والدفاع المدني، شعبة يونين، والصليب الأحمر، أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في المبنى الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي مساء أمس في بلدة يونين، على الطريق الدولية، المستأجر من عمال سوريين بالقرب من محطة محروقات.

وأكد رئيس البلدية علي قصاص انتشال 23 شهيدا سوريا، وثمانية جرحى من بينهم 4 لبنانيين إصابتهم طفيفة. كما أعلن الدفاع المدني الانتهاء فجر اليوم من عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني في بلدة المعيصرة بعد انتشال جثامين 11 شهيداً وطفلة حية من تحت الركام.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الطوارئ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن “عدد النازحين حتى الساعة يتراوح ما بين 150 و200 ألف شخص”، وأشار ياسين إلى أنه “تم استيعاب 53 ألف نازح في مراكز الايواء والبقية توزعوا على منازل مستأجرة أو لدى الأقارب”. واكد ياسين في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “أن خلايا الطوارئ على المستويين المحلي والمركزي تعمل وانطلقت منذ اليوم الأول، لتوزيع المساعدات”.

ولفت إلى أنه “وعلى الرغم من بعض النقص في الأمور الأساسية من بينها الأغطية والفرش، إزاء العدد الكبير للنازحين والقصف العدواني المستمر، فقد تم توزيع مساعدات على 37 ألفا وخمسمئة شخص”. واشار ياسين إلى أن “نقاط الارتكاز في مراكز الايواء هي في بيروت، وجبل لبنان والشوف وعاليه فضلا عن البقاع الغربي وطرابلس وصولا إلى عكار، وأنه يمكن لمن يرغب في المساعدة، التوجه إلى البلديات أو أي مركز للصليب الأحمر”.

وفيما يلي أحدث التطورات حول العدوان الصهيوني على لبنان و رد المقاومة عليه ...

- غارات معادية على بلدات الشعيتية وعين بعال والعباسية ودبين في جنوب لبنان

- اعلام الاحتلال: بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي تم رصد نحو 45 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية

- اعلام الاحتلال: الجبهة الداخلية تدعو سكان الشمال للبقاء قرب الاماكن المحصنة

- اعلام الاحتلال: رصد 30 صاروخاً في عكا وخليج حيفا

- اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجارات عنيقة في الشمال بعد رشقة صاروخية كبيرة من لبنان

- اعلام الاحتلال: بعد القصف العنيف على عكا أصبح هناك صف طويل من المستوطنات في الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان في حالة تأهب لاستمرار هجمات حزب الله على الشمال

- اعلام الاحتلال: قصف عنيف على عكا

- الطيران الحربي الصهيوني يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية

- غارات معادية على كفررمان الدوير زفتا دبين السماعية كفرشوبا الخيام والبازورية

- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: نطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة الذي تنعكس تداعياته على لبنان والمنطقة

- اعلام الاحتلال: سلوك “اسرائيل” يشبه حرب 2006 حيث اعتقدت انها ستهزم الحزب عبر الضربات الجوية لكنه استمر في ضرب مدننا

- وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء في اعتداءات العدوعلى بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد

- اعلام الاحتلال: تفعيل منظومة الدفاع الجوي في منطقة كيبوتس صوفا بغلاف غزة دون تفعيل صفارات الإنذار

- اعلام الاحتلال: اذا حصلت حرب برية فسيكون الجيش “الاسرائيلي” أمام فخ قاتل اعده حزب الله

- اعلام الاحتلال: اسرائيل ارتكبت خطأ مرير مع لبنان في 1982 و2006 وعليها ان لا تدخل في فخ الموت مرة جديدة

-