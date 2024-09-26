لافروف ومفوض الأونروا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: “إن لافروف بحث مع لازاريني على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الوضع المتأزم للغاية في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على مهام التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وتابعت الخارجية الروسية: “تمت الإشارة إلى الدور الرئيسي للأونروا في تقديم المساعدة الشاملة والدعم للفلسطينيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول العربية المجاورة، وجرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على تفويض الوكالة لضمان الحق الأساسي للاجئين وأحفادهم في العودة”.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل مكان وقبل كل شيء في قطاع غزة، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لترتيب وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستقر وآمن إلى المتضررين والمحتاجين، وإعادة إطلاق عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة.