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وزير الداخلية اللبناني: لابد من تفعيل كل خلايا ادارة الكوارث الفرعية الموجودة في المحافظات

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

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