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الاعلام العبري: انباء عن سقوط صواريخ في منطقة عميعاد جنوب صفد دون تفعيل صفارات الانذار

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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