مجمعات "رفائيل" للصناعات ‏العسكرية تحت نيران المقاومة الإسلامية

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.
وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانان بهذا الشأن، إليكم نصهما:
- بيان رقم 1:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة كريات موتسكين بِصليات من الصواريخ.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 26-9-2024
22 ربيع الأول 1446 هـ
- بيان رقم 2:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 26-9-2024
22 ربيع الأول 1446 هـ