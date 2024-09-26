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إلى جانب مستعمرة كريات موتسكين..

مجمعات "رفائيل" للصناعات ‏العسكرية تحت نيران المقاومة الإسلامية

مجمعات
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

 استهدفت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.‏

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.‏

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيانان بهذا الشأن، إليكم نصهما:

- بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 26-9-2024‏

‏22 ربيع الأول 1446 هـ

- بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 26-09-2024 مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 26-9-2024‏
‏22 ربيع الأول 1446 هـ

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