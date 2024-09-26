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مكتب الحكومة اللبنانية ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

مكتب الحكومة اللبنانية ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا نفي فيه خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.

العالملبنان

وجاء البيان كالآتي:

“يتم التداول بخبر مفاده “ان دولة الرئيس وقع مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن والوسيط الاميركي اموس هوكشتاين”.

ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان اعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الاميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف موقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح”.

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