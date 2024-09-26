'اسرائيل' تخوض 'حرب الجنرالات'

العالم - مراسلون

وبعد رصد الاعلام العبري، قال مراسل العالم في رام الله: يعيش كيان الاحتلال أزمة جنرالات، ففريق منهم يبحث عن الذهاب الی أبعد حد في العدوان علی لبنان وفريق آخر يعتقدون ان هذه العملية ليست لها أهدافاً واضحة ومحددة حتی يتم معها بأنها حرب.

وأوضح مراسل العالم ان الفريق الثاني يقولون انه اذا كان الهدف الرئيسي من هذه العملية اعادة سكان الشمال كما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن العملية لم تحقق مبتغاها، لأنها تسببت في ازدياد عدد النازحين وأضافت اليهم عدد كثير من الاسرائيليين الذين لجأوا الی الملاجئ بسبب هذه الحرب.

وأكد مراسل العالم ان فريق من هؤلاء الجنرالات يعتقدون ان الهجوم علی لبنان ليس معركة اسرائيل، وانما معركتهم الاهم هي في قطاع غزة وفي هذا المجال كتب عاموس آرئيل "لاتنسوا المعركة الأهم".

وتابع مراسل العالم انه في المقابل، توجد هناك جنرالات تؤكد علی ضرورة استمرار العدوان علی لبنان وتوسعتها الی عملية برية.

وأوضح مراسل العالم ان المختصين بالشأن الاستراتيجي يقولون ان الارض في جنوب لبنان ليست كما هي في قطاع غزة. فالحرب في قطاع غزة، حرب في منطقة شاسعة محدودة ومحاصرة من جميع الجهات، ورغم ذلك كلفت اسرائيل أثماناً باهضة؛ لكن الحرب في جنوب لبنان ستكون حرباً في ارض وعرة جداً في منطقة جبلية يعرفها اللبنانيون وحزب الله مدرب علی هذه الارض والثمن في هذه الحرب ستكون أكثر بكثير مما دفعته اسرائيل في قطاع غزة.

وأشار مراسل العالم ان رغم أزمة الجنرالات، الصحافة الاسرائيلية تری ان الجميع يعتقد ضرورة الذهاب نحو قبول تفاهمات الدول التي طرحت موضوع وقف اطلاق النار وعلی رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وربما سيتحقق ذلك في الساعات المقبلة.