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6 شهداء بينهم اطفال بقصف الاحتلال منزلا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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