الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :