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وزير الدفاع الايراني العميد نصيرزاده يزور الجرحى اللبنانيين في مستشفى بطهران

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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