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وزير الدفاع الايراني: على الدول الاسلامية الا تكتفي بادانة جرائم الاحتلال وأن تقوم بطرد سفراء الكيان وقطع العلاقات معه

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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