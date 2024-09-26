الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب الاقصى تعلن استهداف دبابة ميركافا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :