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ارتفاع حصيلة قصف طيران الاحتلال لمدرسة الفالوجا في جباليا الى 7 شهداء

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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