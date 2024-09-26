الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني بغزة: انتشلنا عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال مدرسة بجباليا

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :