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متحدث الخارجية الايرانية: اتهامات بلينكن لايران بممارسة تهديدات ضد مسؤولين اميركيين سابقين سخيفة ولا أساس لها

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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