سماحة القائد: إحياء ذكرى الشهداء يضمن سلامة مسار الشعب

العالم – إيران

وبالتزامن مع مراسم إزالة الغُبار وتعطير وتزيين قبور الشهداء في أنحاء البلاد كافة بأزهار الزنبق، تلا حجة الإسلام السيد موسوي مقدم، ممثل الولي الفقيه في مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، في روضة شهداء «جنة الزهراء» في طهران، بيان قائد الثورة الإسلامية، والذي جاء كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

يُعد «أسبوع الدفاع المقدس» فرصة ثمينة تنير أجواء البلاد بذكرى الشهداء الأجلاء. هذه الذكرى الجليلة تضمن سلامة مسار الشعب الإيراني وعدم انحرافه عن توجهات الثورة، لذا يجب إدراك عظمتها وأهميتها. إن الغفلة والانشغالات اليومية للحياة تلازمنا على الدوام، لكن ينبغي ألا نسمح لهذه العوائق الطبيعية أن تبعدنا عن منبع النورانية والطهارة ذاك، راجين العون من الله العليم القدير.

السيد علي الخامنئي

26/09/2024"