الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

التلفزيون السوري:8 إصابات واضرار مادية بغارة إسرائيلية على معبر مطربا مع لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :