قلق صهيوني من تدحرج الحرب مع حزب الله لحرب استنزاف طويلة

العالم – العين الإسرائيلية

ويلقي البرنامج الضوء على الإتصالات السياسية الجارية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة بعد العدوان الصهيوني على لبنان، وهدفي واشنطن منها.

وفيما يتعلق بما يطرحه اليوم الأمريكي بشأن العدوان على لبنان وربطه بجبهة جنوب لبنان، أكد الباحث السياسي د.علي مطر أنه يمكن القول ماذا يفعل الأمريكي؟! الأمريكي الآن عمل على ما يعرف بـ"التصعيد لتخفيض التصعيد"، وهذه سياسة معروفة عند الدول، فالأمريكي مارس هذه السياسة باعطائه ضوءاً أخضر لبنيامين نتنياهو لشن عدوانه على لبنان، بحيث أنه يريد أن يأخذ حزب الله الى اتفاق كيفما كان ولكن ضمن شيء محدد، هو أن لا يذهب بالمقابل نتنياهو الى حرب شاملة.



ولفت مطر إلى أنه نرى الأمريكي أنه مع بداية العدوان بدأ يقول"إننا نستبعد الهجوم البري، وأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز لهجوم بري، لا نريد هجوم بري"، لأن ذلك يمكن ان يوسّع القتال أكثر ويمكن أن يتطور في المنطقة الى حرب شاملة لكن لا مشكلة لديه بالتصعيد إذا أدى التصعيد إلى اتفاق مع لبنان، بغض النظر، كيف سيحصل هذا الإتفاق، وماذا سيكون عليه قطاع غزة، في خلال هذا الإتفاق.

وناقش برنامج "العين الاسرائيلية"، في عدم قطع السيد نصر الله صلته بغزة ومن الصعب جدا كما يقول أحد المحللين في الإعلام العبري أن نرى السيد نصر الله يتخلى عن جبهة مساندته لغزة أيّا كان الثمن.



وبحث البرنامج في موضوع الصاروخ البالستي"قادر واحد" الذي أطلقه حزب الله لأول مره مستهدفا مقر الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن إغتيال القادة وتفجير البيجر وأجهزه اللاسلكي، كما قال حزب الله هو رسالة تحضيرية حقيقية واستمرار لمعادلة السيد نصر الله التي يفرضها على الكيان الاسرائيلي بحسب أحد محللي الاعلام العبري.

وتطرق البرنامج إلى الحديث عن صاروخ تل أبيب الذي طرح اسئله في الإعلام العبري عما يملكه حزب الله في ترسانته الصاروخية الثقيلة، حيث أكد أحد مسؤولي الموساد السابقين أن صواريخ حزب الله باتت على عتبتنا على حد تعبيره.



كما ناقش البرنامج ما يتمتع به حزب الله من قدرات عسكرية وصاروخية كبيرة جدا ليست متوفرة عند كثير من الدول ولذلك هو استعد جيدا طوال سنين الحرب، وهو حتى الآن لم يستهدف الإسرائيليين في المناطق السكانية علما انه قادر على ذلك.



ضيف البرنامج:

- الباحث السياسي د.علي مطر

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