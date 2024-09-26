رسائل بالستي حزب الله إلى الصهاينة  

العالم – إنقلاب الصورة

العدوان الإسرائيلي على لبنان يرتكب العديد من المجازر ويستهدف المدنيين ويقتل العشرات من الأطفال والنساء على حد سواء ويزرع الرعب ويزرع القذائف والصواريخ في كل المناطق اللبنانية ولم يترك منطقة إلا واستهدفها حتى وصل به الأمر إلى بعض القرى في مناطق جبيل وكسروان.

والمقاومة التي ظن العدو الاسرائيلي أنها ممكن ان تكون مستكينة ترد بقوة وحسم، وتدخل صاروخ"قادر واحد" البالستي ليضرب مقر الموساد في ضواحي تل أبيب.

صاروخ"قادر واحد" الذي أطلقه حزب الله أصاب الصهاينة بحالة من الذعر والخوف والهلع، وضرب الصهاينة الأخماس بالأسداس أنه ما بعد"قادر واحد"ما الذي سيكون وما ستكون عليه الأوضاع في داخل الكيان الصهيوني.

صاروخ"قادر واحد" أبلغ رسالة واضحة للصهاينة بأن حزب الله يمتلك زمام المبادرة، وأنه يستطيع أن يفعل وسيفعل.

الصاروخ "قادر واحد" البالستي هو تغيير دراماتيكي في كل اسلوب المواجهه وهي رسالة تحذيرية واضحة من حزب الله الى العدو الإسرائيلي، بأن قدرات حزب الله الصاروخية هي أكبر بكثير مما يظن، اذا كان صاروخ واحد قد جعل العدو الاسرائيلي في مثل هذا الوضع، هذا يعني أن رسالة حزب الله ذكية ومدروسة وأوصلت الرساله بشكل جيد.

وضربات المقاومة لها الكثير من التأثير على الواقع الإسرائيلي على الواقع الصهيوني، على الكيان الإسرائيلي الذي رأينا، بعضا من النماذج من الهلع والخوف، وكيف أدخلت المقاومة العدو الاسرائيلي والمستوطنين الى داخل الكيان إلى الملاجئ أكثر من مليون صهيوني دخلوا الى الملاجئ بسبب ردود المقاومة من لبنان الردود المتعددة بالصواريخ المتعددة الأشكال والأجناس.

المشاهد التي تظهر حالة الخوف والذعر عند الصهاينة وعند جنود الإحتلال الإسرائيلي هي عينها التي ساهمت في إنقلاب الصورة تماما، الصورة التي حاول أن يظهرها نتنياهو في تصريحاته التي قال فيها أنه" قضى على البنية التحتية لحزب الله".

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