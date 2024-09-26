وزير الطاقة الإيراني يقترح تنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا وإيران والإمارات والسعودية

العالم – إيران

وقال علي آبادي اليوم الخميس في الاجتماع إن إيران تمتلك ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم واحتياطات هائلة من النفط ولديها حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة.

وأضاف أن إيران تربط جزء مهما من ممرات الترانزيت الدولية المؤدية إلى بحر قزوين والخليج الفارسي ومناطق آسيا الوسطى والقوقاز بأمن كبير ونفقات اقتصادية ضئيلة.

وتابع أن إيران ومن خلال ربط شبكتها الكهربائية بكافة الدول التي تملك معها حدودا مشتركة، بصدد تجارة وترانزيت الكهرباء من خلال الإفادة من اختلاف درجات الحرارة والأفق.

واقترح أن يتم ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق إيران بالإمارات والسعودية، ليتم من خلال خفض الاستثمار في قطاع الإنتاج، رفد البيئة وتوطيد الأمن على صعيد المنطقة.