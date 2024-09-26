الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الطاقة الإيراني يقترح تنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا وإيران والإمارات والسعودية

وزير الطاقة الإيراني يقترح تنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا وإيران والإمارات والسعودية
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أمام اجتماع و زراء الطاقة بمجموعة بريكس والمنعقد في موسكو، اقتراحا بتنفيذ الربط الكهربائي بين روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية.

العالمإيران

وقال علي آبادي اليوم الخميس في الاجتماع إن إيران تمتلك ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم واحتياطات هائلة من النفط ولديها حدود مشتركة برية ومائية مع 15 دولة.

وأضاف أن إيران تربط جزء مهما من ممرات الترانزيت الدولية المؤدية إلى بحر قزوين والخليج الفارسي ومناطق آسيا الوسطى والقوقاز بأمن كبير ونفقات اقتصادية ضئيلة.

وتابع أن إيران ومن خلال ربط شبكتها الكهربائية بكافة الدول التي تملك معها حدودا مشتركة، بصدد تجارة وترانزيت الكهرباء من خلال الإفادة من اختلاف درجات الحرارة والأفق.

واقترح أن يتم ربط شبكات كهرباء روسيا عن طريق إيران بالإمارات والسعودية، ليتم من خلال خفض الاستثمار في قطاع الإنتاج، رفد البيئة وتوطيد الأمن على صعيد المنطقة.

روابط ذات صلة

إيران في المرتبة الثلاثين عالميا في إنتاج الكهرباء النووية

إسلامي: خطتنا الاستراتيجية إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء بالطاقة النووية