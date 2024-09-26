الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إذاعة جيش الاحتلال: المستهدف بالغارة على الضاحية الجنوبية هو قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :