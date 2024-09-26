مجلس خبراء القيادة الإيراني: جبهة المقاومة أقوى من اي وقت مضى

العالم – إيران

وأضاف آية الله محمد علي موحدي كرماني وهو يتحدث في الاجتماع الأول المشترك للجان والهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة، أن الكيان الصهيوني وبعد جرائمه العديدة في غزة وقتل أكثر من 40 ألف من الرجال والنساء والأطفال، هاجم لبنان وتسبب لحد الآن في استشهاد حوالي 700 شهيد وإصابة ونزوح أعداد أخرى.

وأكد أن دعم أميركا لجرائم الكيان الصهيوني وصمت الأوساط الدولية، أدى إلى اتساع نطاق هذه الجرائم.

وأكد أن جبهة المقاومة هي اليوم أقوى وأكثر انسجاما من أي وقت مضى، داعيا علماء الدين للتنديد بصوت واحد بجرائم الكيان الصهيوني.