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مجلس خبراء القيادة الإيراني: جبهة المقاومة أقوى من اي وقت مضى

مجلس خبراء القيادة الإيراني: جبهة المقاومة أقوى من اي وقت مضى
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس خبراء القيادة اليوم الخميس أن جبهة المقاومة هي اليوم أقوى من أي وقت مضى قائلا إن هزيمة الكيان الصهيوني وشيكة.

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وأضاف آية الله محمد علي موحدي كرماني وهو يتحدث في الاجتماع الأول المشترك للجان والهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة، أن الكيان الصهيوني وبعد جرائمه العديدة في غزة وقتل أكثر من 40 ألف من الرجال والنساء والأطفال، هاجم لبنان وتسبب لحد الآن في استشهاد حوالي 700 شهيد وإصابة ونزوح أعداد أخرى.

وأكد أن دعم أميركا لجرائم الكيان الصهيوني وصمت الأوساط الدولية، أدى إلى اتساع نطاق هذه الجرائم.

وأكد أن جبهة المقاومة هي اليوم أقوى وأكثر انسجاما من أي وقت مضى، داعيا علماء الدين للتنديد بصوت واحد بجرائم الكيان الصهيوني.

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