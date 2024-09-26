الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: شعبنا ثابت على موقفه مع غزة ولبنان ونصرته لكل بلد اسلامي

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :