العدوان الاسرائيلي مستمر على لبنان وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين

العالم-لبنان

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة اليوم الخميس على بلدات في جنوب لبنان والبقاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، مع دخول اليوم الرابع لحملة القصف الدموية الواسعة التي بدأتها إسرائيل فجر الاثنين، وأدت إلى سقوط أكثر من 600 شهيد ونزوح اكثر من 150 ألف شخص إلى مناطق في عمق البلاد وإلى الأراضي السورية.

اسرائیل

واستشهد أكثر من 70 لبنانياً وأصيب نحو 400 في حملة القصف الواسعة خلال اليوم الأخير، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وتستهدف الغارات المستمرة عشرات البلدات في الجنوب وفي مناطق البقاع (شرق).

وتحدثت مصادر محلية عن استشهاد 23 شخصاً غالبيتهم من اللاجئين السوريين بينهم أطفال في بلدة يونين بالبقاع الشمالي، جراء الاعتداءات الصهيونية، كما استشهد أكثر من عشرة مدنيين في بلدتي الكرك قرب زحلة وبلدة شعث في البقاع الشمالي، وتعمل فرق الاسعاف والانقاذ على فتح الطرقات وانتشال الجرحى والشهداء من تحت الانقاض.

حزب الله

وطالت الاعتداءات الصهيونية مدينة بعلبك وبلدات علي النهري، حارة الفيكاني، ماسا، كرك، نوح، تعلبايا وجلالا.

من جهته، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن عدد النازحين حالياً في مراكز الإيواء هو 70 ألفا و100 نازح موزعين على 533 مركز إيواء.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح من بينهم امرأة حالتها حرجة".

في السیاق اعلنت وسائل إعلام لبنانية عن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات مقنة البقاعية وجباع وعين بوسوار وعلى منطقتي دير الزهراني واللبونة (أطراف علما الشعب) جنوبي لبنان.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية: حصيلة الشهداء نتيجة الغارات المتتالية على بعلبك الهرمل والبقاع ترتفع إلى 12 شهيداً و73 جريحاً.



واضافت الوزارة: 22 شهيداً و48 جريحاً نتيجة العدوان الإسرائيلي على المعيصرة وجون ورأس أسطا. 5 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل قرب بلدة يونين في قضاء بعلبك.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، "استهداف قيادي في عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة الى أن "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وزعمت أن " المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله".

المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها الجهادية وتتصدى للطائرات الحربية المعتدية

وواصلت المقاومة الإسلامية اليوم الخميس عملياتها الجهادية ضد العدو الصهيوني دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، فيما تصدت وحدات الدفاع الجوي فيها للطيران الحربي المعتدي على المناطق اللبنانية.

لبنان

وفي هذا السياق استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات موتسكين ‏بِصليات من الصواريخ.‏

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.‏

واستهدفت المقاومة -مستعمرة "كريات شمونة" ‏بِصليات من صواريخ فلق 2.‏

حزب الله يعلن تصديه لطائرتين حربيتين إسرائيليتين بالجنوب

وتصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر بإتجاه عدلون وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.

قال حزب الله في بيان إن "وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصدّت لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من البحر باتجاه عدلون (على ساحل الجنوب اللبناني) بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎".

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه بسلسلة من الصورايخ مجمع "رافائيل" الصناعي العسكري الإسرائيلي، في ضواحي مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهداف مقاتلي الحزب مستوطنة "كريات موتسكين" في شمال شرق المدينة بصليات الصواريخ.

وقال في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".‏

وقال حزب الله إنه قصف اليوم مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏في قاعدة دادو بِصليات من الصواريخ. وذكر في بيان مقتضب ثان أنه استهدف المقر الاحتياطي للفيلق ‏الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد بِصليات من الصواريخ.‏

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوت مساء اليوم في منطقة الجليل جرى تفعيلها بعد رصد عبور نحو 40 قذيفة من الأراضي اللبناني باتجاه إسرائيل. وذكر أنه جرى إسقاط عدد من تلك القذائف، فيما تم تحديد أن الأخرى استهدفت المنطقة.

وشن جيش الاحتلال، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة من الغارات في لبنان، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.