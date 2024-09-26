مطالبات بتدخل دولي لإجراء تحقيق في ملابسات مقتل 88 فلسطينيًّا مجهولى الهوية

العالم - فلسطين

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له إنه تابع بأسف المعلومات عن تسليم جثامين 88 فلسطينيًّا من الجيش الإسرائيلي في "كونتينر" دون أي بيانات أو معلومات تدل على هوية أصحابها وأماكن انتشالها ووقت وظروف الوفاة.

وأضاف أنه إثر وصول الجثامين بهذه الحالة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها أوقفت إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين للتعرف على أصحابها وأسمائهم.

وأوضح أنه إثر ذلك بقي الكونتينر وبه جثامين القتلى في أحد شوارع خانيونس، وهو أمر كارثي وفيه انتهاك خطير لحقوق المتوفين وعائلاتهم، ويحتاج إلى تدخل دولي عاجل، يشمل التحقيق الشامل والمستقل بظروف مقتل هؤلاء الفلسطينيين وتشريح رفاتهم البشرية، وتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى عائلاتهم لدفنهم بكرامة.

وقال إن التزام إجراء هذه التحقيقات هو التزام دولي لا مفر منه يقع على عاتق جميع الجهات الدولية المختصة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وشدد الأورومتوسطي على أن "إسرائيل" ملزمة بموجب القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بعدم إساءة معاملة الموتى ورفاتهم، ويجب عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص المتوفين، بما في ذلك تسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات وتسليمها، وتسليم الجثامين على نحو يحفظ كرامتهم، وعدم التعرض لقبورهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بتدخل دولي عاجل لإجراء كافة التحقيقات اللازمة في ظروف وملابسات مقتل هؤلاء الفلسطينيين، وذلك لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب، وإعمالا لحقوق الضحايا وعائلاتهم بالانتصاف ومعرفة الحقيقة، وضمان حق جميع الأسر في الحصول على أي معلومات عن أحبائها وتنفيذ مراسيم دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتفق مع الأعراف والتقاليد.

كما طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر للمبادرة بشكل فوري لدفن الضحايا والعمل مع الاحتلال الإسرائيلي على توفير المعلومات وتحديد هوياتهم والتوقف عن الحط من الكرامة الإنسانية للأموات واساءة معاملتها.