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الاعلام العبري: رصد اطلاق 40 صاروخا من لبنان في الرشقة الاخيرة على صفد وميرون

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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