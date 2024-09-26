كنعاني: اتهامات وزير الخارجية الأميركي سخيفة ولا تستحق الرد

العالم – إيران

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني، تصريحات وزير الخارجية الأميركي بشأن تهديدات إيران للمسؤولين السابقين في هذا البلد بأنها اتهامات سخيفة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وقال: من الواضح أن إطلاق مثل هذه الادعاءات ما هي إلا جزء من الحملات الدعائية للانتخابات في أميركا، ولها أهداف سياسية محددة لا تستحق حتى الرد عليها.

وقال كنعاني: إن إطلاق مثل هذه الإسنادات الكاذبة والاتهامات السياسية في ظل الوضع الراهن الملتهب في المنطقة لا يمكن أن يقلل شيئا من المسؤولية الدولية للحكومة الأميركية في المرافقة والمساعدة والمشاركة في ارتكاب كافة أنواع الجرائم الدولية للكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، كما يحمل الرأي العام العالمي النظام الأميركي ومسؤوليه مسؤولية وقوع مثل هذه الكوارث الإنسانية.

وأوضح: إن السيناريوهات السخيفة والتي لا أساس لها من الصحة التي تقوم بها الحكومة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخلق اضطرابا وضعفا في تصميم إيران على محاكمة مصدري الأوامر لارتكاب الجرائم ضد الشعب الإيراني ، كما أن مرور الوقت لن يجعل المجرمين في مأمن من المحاكمة والعقاب.