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متحدث الخارجية الايرانية: ندين بشدة الاعتداء الصهيوني على النازحين بجباليا وانتهاك سيادة لبنان

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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