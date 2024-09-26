الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

كنعاني: تقاعس المجتمع الدولي امام جرائم الاحتلال لن يؤدي سوى الى تشويه سمعة الامم المتحدة والمواثيق الدولية ويعرض الامن والسلام للخطر

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :