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حماس: تصاعد وتيرة القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وتركزه على مراكز إيواء النازحين وخيامهم إمعان في حرب الإبادة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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