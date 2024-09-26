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مكتب ميقاتي: رئيس وزراء قطر وضع رئيس الحكومة اللبنانية في صورة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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