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محمود عباس:"إسرائيل" غير جديرة بعضوية الأمم المتحدة لأنها لا تحترم قراراتها

الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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