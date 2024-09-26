من دمشق.. محور المقاومة يوجه رسائل تحد في مواجهة الصهاينة

العالم - خاص العالم

أقيم في دمشق حفل تأبين مركزي لتكريم قادة المقاومة الشهداء من فلسطين ولبنان، والذي كان بمثابة رسالة قوية للتحدي والوحدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة، وخاصة ضد لبنان وغزة، وأكدت سوريا أنها ستقدم كل ما في وسعها لدعم لبنان وفلسطين.

وقال عضو القيادة المركزية لحزب البعث، ياسر شاهين، "القضية الفلسطينية هي القضية الاولى وستبقى القضية المحورية لسوريا، المقاومة هي جزء من سوريا وسوريا هي المقاومة، سوريا دائما داعمة للمقاومة، هذا العدو الصهيوني الغاشم كيان لقيط أتى الى المنطقة ودول الاقليم وعلى الامة العربية، ان شاء الله سيزول".

بدوره قال السفير الايراني في دمشق حسين علي أكبري، "الكيان الصهيوني يسعى من خلال توسيع نطاق الحرب لانقاذ نفسه ويسعى محور المقاومة ودول العالم لوضع حد لهذه الجرائم الصهيونيه كما ان الكيان رد المناسب حتى الان، زعم الصهاينة بانهم قضوا خلال يومين على كافة قدرات حزب الله لكن العالم كله يشاهد ان الحزب يتدرج في توظيف قدراته المتطورة والحديثة".

المتحدثون في الحفل أن تضحيات الشهداء مهدت الطريق للانتصارات في غزة ولبنان. وشددوا على أهمية تحويل التهديدات إلى فرص، وتعزيز محور المقاومة الذي يقف موحداً في وجه العدوان الصهيوني، مستلهماً تفاني القادة الشهداء وشجاعتهم.

أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد قال "من خلال تأبين الشهداء القادة نؤبن كل شهداء محور المقاومة ونؤكد ان لهذا التأبين معنى خاص باعتبار ان دمشق تمثل مركز محور المقاومة في ظل هذه الحرب المسعورة التي تدور في المنطقة وفي ظل هذه الغطرسة الصهيونية والجرائم وحرب الابادة التي يقوم بها العدو الصهيوني فان هذه الفعاليات تؤكد على هذا الترابط القوي بين كل اطراف محور المقاومة".

شكر الحاضرون الدعم السوري المستمر لجبهات المقاومة، واشادوا بدور الشهداء المحوري في تعزيز المقاومة وعملية طوفان الأقصى التي هزت كيان الاحتلال الصهيوني.